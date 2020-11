Pakistan-Iran: ministro Esteri Teheran incontra premier Khan, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha incontrato oggi il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, nel quadro di una visita di due giorni attualmente in corso a Islamabad. Durante il colloquio bilaterale il capo della diplomazia di Teheran ha posto l’accento sulle relazioni “buone e amichevoli” esistenti fra i due Paesi, aggiungendo che “i paesi confinanti sono una priorità dell’Iran per quanto riguarda la cooperazione estera”. Il ministro iraniano ha anche fatto riferimento ad alcuni programmi in corso di sviluppo nell’ambito della cooperazione economica fra i due paesi, come l’organizzazione della Commissione congiunta Iran-Pakistan per la cooperazione economica, la riapertura dei valichi e mercati di confine, lo sviluppo di attività di commercio e affari e il baratto di merci. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, Zarif ha anche ringraziato il premier pakistano per il sostegno di Islamabad alla partecipazione dell’Iran alla Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), dove Teheran ha attualmente il ruolo di paese osservatore. Da parte sua, Khan ha espresso “soddisfazione” per i colloqui costruttivi che hanno avuto luogo in questi giorni fra Zarif e i funzionari pakistani, e ha ribadito l’interesse del suo paese per un rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche con l’Iran. Khan ha auspicato che tale rafforzamento avvenga “in tutti i settori”. Oltre a discutere di cooperazione, i due si sono confrontati su questioni regionali e internazionali, per esempio i più recenti sviluppi delle situazioni di Afghanistan e mondo islamico. In precedenza, Zarif ha avuto colloqui con l’omologo pakistano, Shah Mahmood Qureshi, e il capo delle Forze armate di Islamabad, generale Qamar Javed Bajwa. (Res)