Dl sicurezza: Gelmini (FI), su calendario lavori maggioranza rifletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, sottolinea in una nota che "voler discutere dei decreti sicurezza, nel pieno di quella che dovrebbe essere una delle sessioni di bilancio più delicate della nostra storia recente, è una forzatura inutile che contraddice lo spirito di collaborazione che la stessa maggioranza dichiara di voler perseguire. Peraltro la manovra finanziaria è in notevole ritardo e le Camere saranno costrette ancora una volta ad operare in una sorta di monocameralismo di fatto. Vorremmo poter esaminare la legge di Bilancio e avere il tempo di avanzare le nostre proposte", afferma Gelmini, secondo cui però "occorre evitare le contrapposizioni frontali che non fanno bene al Paese e che sarebbero contro la logica e il buon senso. Anche la volontà di alcune forze di maggioranza di inserire in una sessione di bilancio già compressa anche le riforme costituzionali, pare francamente poco utile: spero che prevalga un supplemento di riflessione su questi temi, perché altrimenti avremo un supplemento di inevitabili fibrillazioni politiche che sarebbe saggio evitare". (Com)