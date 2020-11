Polonia: scontri tra polizia e manifestanti di estrema destra a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi agenti di polizia polacchi sono rimasti feriti negli scontri con i nazionalisti di estrema destra che hanno manifestato oggi a Varsavia, in concomitanza con la Giornata dell'indipendenza della Polonia. Le forze di sicurezza sono intervenute utilizzando spray al peperoncino e proiettili di gomma contro i manifestanti, secondo quanto spiegato dalla polizia polacca. La manifestazione si è svolta nonostante le restrizioni in vigore per contenere i contagi da Covid-19. "Per ripristinare l'ordine pubblico nel quadro dell'attuale legislazione, sono state prese delle misure da parte delle unità di polizia. Diversi agenti sono rimasti feriti", si legge in una nota della polizia di Varsavia.(Res)