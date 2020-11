Sanità: Patanè (Pd), bene ok Pisana ad Agenzia Ue ricerca biomedica a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ospitare la nuova sede dell'Agenzia Ue - spiega Patanè - non potrebbe esserci luogo più appropriato di Roma e della Regione Lazio, che già oggi rappresentano oltre il 40 per cento dell'intero export farmaceutico nazionale con centri di ricerca all'avanguardia nel panorama europeo come l'istituto Lazzaro Spallanzani. Recuperare inoltre per una funzione così importante e prestigiosa l'ex ospedale Forlanini - conclude Patanè - sarebbe una scelta strategica ancora più importante per Roma che diventerebbe la capitale del biomedicale, con un enorme indotto economico e di immagine, nuova occupazione e nuove funzioni direzionali, delle quali una città come la nostra ha bisogno come l'aria per potersi risollevare". (Com)