Lavoro: Capone (Ugl), su rider accogliamo aperture al ministero da altre organizzazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) firmato tra Ugl e AssoDelivery "rappresenta un vero e proprio punto fermo riguardo l'affermazione dei diritti dei lavoratori in un settore, quello del food delivery, in cui spesso si registrano fenomeni di sfruttamento legati alla pratica del caporalato". Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, in merito al tavolo sui rider in corso al Ministero del Lavoro, cui hanno preso parte AssoDelivery, le organizzazioni sindacali e il Ministro Catalfo. "Accogliamo con ottimismo le aperture e gli inviti al dialogo espresse da altre organizzazioni sindacali. Oggi più che mai, la strada del riconoscimento di nuovi diritti per i lavoratori impone a tutti i soggetti un nuovo modo di concepire le relazioni industriali. Solo così il sindacato sarà capace di cogliere i cambiamenti imposti dal futuro", ha concluso Capone. (Com)