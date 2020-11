Forza Italia: Bernini (FI), solidarietà a Magdi Allam per nuove minacce di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea in una nota che "non possono passare sotto silenzio le nuove minacce di morte a Magdi Allam con l’accusa di apostasia da parte di 'musulmani insospettabili'. Allam vive ormai da molti anni sotto scorta, con l’unica colpa di aver sempre denunciato, prima da musulmano e poi da cristiano, i rischi per le società occidentali del fondamentalismo islamico troppo a lungo tollerato e che ora sta portando un nuovo attacco al cuore dell’Europa. Il Viminale - avverte Bernini - non sottovaluti dunque la gravità di queste minacce. A Magdi Allam la mia piena solidarietà e un grazie per la sua coraggiosa battaglia”.(Com)