Germania-Ue: “Cinque saggi”, il Fondo per la ripresa è condizione per sfide future

- A causa del coronavirus, il 2020 sarà uno degli anni più difficili del dopoguerra per l'economia globale: tuttavia vi sono “segnali di speranza”. È quanto si apprende dal rapporto per il 2020 pubblicato oggi dal Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr), gruppo di economisti tedeschi noto come i “Cinque saggi” che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale tedesco. Secondo il rapporto, questi "segnali di speranza" sono dovuti al fatto che sia ​​il governo tedesco sia l'Ue hanno reagito rapidamente alla crisi, in modo tale che l'Europa può ora affrontare più rapidamente le sfide della digitalizzazione, dei cambiamenti climatici e della demografia. Ciò può avvenire a condizione che gli Stati membri approfittino delle opportunità offerte dal Fondo europeo per la ripresa, la cui dotazione è di 750 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo lo Svr, il Fondo europeo per la ripresa offre agli Stati membri dell'Ue l'opportunità di investire e può quindi “facilitare le riforme strutturali”. Sono soprattutto le sovvenzioni a costituire “una notevole opportunità”. Allo stesso tempo, è “improbabile” un diffuso ricorso ai prestiti, a causa dei già elevati livelli di debito pubblico degli Stati membri dell'Ue. Per lo Svr, in Germania la recessione causata dalla crisi del coronavirus è stata finora più mite che in molti altri paesi europei. Nonostante il “lockdown light” attuato dal governo federale per l'intero mese di novembre al fine di contenere la diffusione del contagio, i “Cinque saggi” sono relativamente ottimisti. Per lo Svr, infatti, nel 2020 il Pil della Germania subirà una contrazione del 5,1 per cento, invece che del 6,5 per cento previsto a giugno. Le ultime stime dello Svr sono, dunque, migliori di quelle del governo federale, che danno il declino del Pil al 5,5 per cento nel corso di quest'anno. Per il 2021, il rapporto si inverte: l'esecutivo di Berlino prevede una crescita del 4,4 per cento, mentre per i “Cinque saggi” il dato è del 3,7 per cento. (segue) (Geb)