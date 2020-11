Germania-Ue: “Cinque saggi”, il Fondo per la ripresa è condizione per sfide future (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le chiusure disposte dal “lockdown light”, che colpiscono tra l'altro ristornati, istituzioni culturali e impianti sportivi, avranno conseguenze relativamente minori sull'economia della Germania. Le industrie colpite costituiscono, infatti, soltanto “una piccola quota” del Pil, stimata al 4 per cento. Pertanto, il blocco parziale deprimerà la crescita nel 2020 e nel 2021 soltanto di 0,2 punti percentuali. Lo Svr ha poi elogiato la gestione della crisi da parte del governo federale. Secodno i “Cinque saggi”, il fatto che la recessione del 2020 sarà molto probabilmente un più mite di quella seguita alla crisi finanziaria del 2009 è anche dovuto alla serie di misure di stimolo economici da 130 miliardi di euro approvate dall'esecutivo della cancelliera Angela Merkel. Per il 2020 e il 2021, i provvedimenti hanno aumentato la produzione economica complessivamente e dell'1,1-2 per ento. Tuttavia, avvertono i “Cinque saggi”, “la crisi del coronavirus non è stata ancora superata”. Finché il numero di contagi aumenterà drasticamente, la situazione economica rimarrà “fragile”. Per il futuro, secondo lo Svr, “è decisivo come la pandemia verrà contenuta e quali saranno i suoi sviluppi all'estero”. (segue) (Geb)