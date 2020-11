Germania-Ue: “Cinque saggi”, il Fondo per la ripresa è condizione per sfide future (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i “Cinque saggi”, all'economia della Germania come paese esportatore giova anche la ripresa in Cina, negli Stati Uniti e nell'Eurozona. A tal riguardo, lo Svr prevede che il Pil dell'area dell'euro si ridurrà del 7 per cento nel 2020 per sperimentare una crescita del 5 per cento nel 2021. Ora, sottolineano i “Cinque saggi”, è “importante rafforzare ulteriormente l'Ue”. La pandemia di Sars-Cov2 è “un test per l'Europa”. In particolare, al fine di mantenere aperte le rotte commerciali, di cui la Germania beneficia come economia basata sulle esportazioni, l'Ue ha “un importante ruolo di coordinamento”. Per lo Svr, affinché tutti gli Stati membri possano uscire dalla crisi, i governi e la Commissione europea dovrebbero ora lavorare per organizzare “con maggiore chiarezza” le responsabilità tra il livello europeo e quello nazionale. Inoltre, deve essere rafforzato il mercato interno, mediante “investimenti comuni” nella transizione digitale e nella ristrutturazione dell'economia affinché sia neutrale per il clima. In futuro, sostengono i “Cinque saggi”, al fine di garantire la resistenza della propria economia contro le pandemie, l'UE dovrebbe coordinare la fornitura di equipaggiamenti sanitari e medicinali. Le competenze in materia dovrebbero essere trasferite dagli Stati membri all'Ue, così come quelle di politica estera, difesa, sicurezza e sviluppo. (Geb)