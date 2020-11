Lavoro: Abbrescia (Ugl rider), contratto collettivo è traguardo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Abbrescia, segretario nazionale Ugl rider, afferma che "l'accordo firmato da Assodelivery e Ugl entrato in vigore lo scorso 3 novembre è il primo contratto collettivo nazionale del lavoro autonomo tramite piattaforma in Italia e in Europa che riconosce diritti esigibili e concreti ai lavoratori del food delivery. Un traguardo storico che introduce una disciplina a tutela di una categoria finora dimenticata. Al momento - aggiunge il dirigente sindacale in una nota - non esistono altri contratti possibili, tantomeno ipotesi di revisione. Quello dei rider e del food delivery è un settore merceologico distinto da altre categorie produttive consolidate. Ogni tentativo di assimilarlo alla logistica, o ad altri contratti, è quindi privo di fondamento, sia sociale che giuridico". Abbrescia era presente al tavolo sui rider a cui hanno preso parte Assodelivery, le organizzazioni sindacali e il ministero del Lavoro. "Peraltro", continua Abbrescia, "l'annuncio di Just Eat di procedere all'assunzione dei ciclofattorini è interessante ma vogliamo capire meglio. Per ora non c'è nulla di concreto, solo promesse contraddittorie". Secondo il segretario nazionale Ugl rider, restano alcuni interrogativi: "Saranno assunti - chiede - tutti i 3.000 rider che collaborano con la piattaforma o solo una parte? Con quali salari? Con quale contratto collettivo? Potranno scegliere gli orari di lavoro? Potranno rifiutare gli ordini? Gli studenti avranno l'autonomia necessaria per proseguire gli studi? Chi lo faceva come secondo lavoro potrà continuare a fare due lavori o dovrà rinunciarvi? L'annuncio di Just Eat è molto importante, ma occorrono risposte immediate, altrimenti potrebbe sembrare solo una mossa competitiva e speculativa". (segue) (Com)