Bahrein: il nuovo premier è il principe ereditario Salman bin Hamad al Khalifa

- Il re del Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa, ha nominato il figlio, principe ereditario Salman bin Hamad bin Isa al Khalifa, nuovo primo ministro dell’emirato. Lo riferisce l’agenzia di stampa bahreinita “Bna”. La notizia giunge dopo che oggi è deceduto Khalifa bin Salman al Khalifa, precedente capo del governo di Manama. Il nuovo premier bahreinita, primogenito di re Hamad, 51 anni, ha alle spalle studi in amministrazione pubblica, filosofia e storia alla American University di Washington e all’Università di Cambridge, nel Regno Unito. In precedenza Salman ha ricoperto fra l’altro l’incarico di sottosegretario al ministero della Difesa (1995-1999), è stato anche (tra il 1999 e il 2008) comandante in capo delle forze armate bahreinite, e (dal 2013) primo vicepremier del Paese. (Res)