Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia.

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Lavori pubblici ed Educazione. All'ordine del giorno aggiornamenti in materia di edilizia scolastica. Partecipa l'assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta.Diretta YouTube (ore 13.00 - 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale. il programma dei lavori prevede, tra le altre cose, la discussione sull'individuazione di aree da escludere dall'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.Diretta al link milano.videoassemblea.it (ore 15.30)VARIEIncontro promosso dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su "Innovazione responsabile", nell'ambito del palinsesto "I talenti delle donne" del Comune di Milano. Partecipano Filippo Del Corno, assessore alla Cultura di Milano; Ambra Redaelli, presidente dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi; Paola Generali, presidente di Assintel; Alessia Moltani, Ceo di ComfTech.Diretta streaming (ore 10.00 - 11.15)Quarta edizione del Deloitte Innovation Summit. Intervengono il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales, i ministri Paola Pisano (Innovazione tecnologica e digitalizzazione) e Gaetano Manfredi (Università e ricerca); il sottosegretario allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella; Maria Chiara Carrozza, direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi e professore ordinario della scuola Sant'Anna di Pisa; Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia; Silvia Candiani, ceo Microsoft Italia; Enrico Cereda, ceo Ibm Italia; Marco Sesana, country manager & ceo Generali Italia e Global Business Lines; Francesco Starace, ceo e general manager di Enel; Elena Zambon, presidente Zambon e ideatrice OpenZone; Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; Fabio Pompei, ceo Deloitte Central Mediterranean e Andrea Poggi, innovation leader di Deloitte North South Europe.Diretta sul sito del Corriere della Sera e sui canali social di Deloitte Italia (ore 10.30)Webinar "Lotta alle infezioni correlate all'assistenza", organizzato da Motore Sanità. Partecipano, tra gli altri, il presidente Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro (partecipazione subordinata ad impegni istituzionali); Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; Matteo Bassetti, direttore malattie infettive ospedale Policlinico San Martino.Diretta al link https://bit.ly/3loo3qM (ore 10.30 - 13.30)Conference call di Generali dopo la pubblicazione dei risultati del Gruppo.Conference call al numero +39 02 8058827 (ore 12.00)Seconda giornata del Word Manufacturing Forum 2020. Intervengono, tra gli altri, il prof. Marco Taisch, scientific chairman Wmf; Chandrakant Salunkhe, founder and president SME Chamber of India; Marta Batalla Massana, policy officer di DG Grow - European Commission; Fabrizio Sala, vicepresidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Regione Lombardia e Bernardo Calzadilla-Sarmiento, director of department of trade, investment and innovation, United Nation Industrial Development Organization.Diretta streaming (ore 14.00)Conference call con l'amministratore delegato dii A2A Renato Mazzoncini per commentare i risultati dell'informativa finanziaria al 30 settembre 2020, a margine della riunione del Consiglio di amministrazione.Conference call al numero 02 8020911 (ore 16.30) (Rem)