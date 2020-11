Recovery Fund: Salini (Webuild), non è panacea, dobbiamo essere in grado di spendere i soldi che già abbiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Recovery fund, “che sembra la panacea di tutti i mali, introdurrei una pena corporale per chi ne parla come soluzione dei problemi immediati”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, ospite di "Restart" su Rai2. “Abbiamo tanti soldi nei cassetti, non siamo capaci di spenderli – sottolinea Salini – e invece di rinviare il problema nel futuro, parlando di Recovery fund, bisogna parlare di come fare a spendere i soldi che già abbiamo”.(Rin)