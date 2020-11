Difesa: Germania, firmato contratto con Airbus per fornitura 38 Eurofighter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio aerospaziale Airbus ha firmato un contratto per la fornitura di 38 velivoli Eurofighter all'Aeronautica della Germania. Lo riferisce un comunicato stampa della società europea del settore difesa, secondo cui questo contratto rende la Germania "la principale nazione in termini di ordini nel programma di difesa più grande in Europa". L'ordine, anche noto con il nome Quadriga, riguarda la consegna di 38 Eurofighters, di cui tre saranno equipaggiati con installazioni aggiuntive di prova per l'ulteriore sviluppo del programma Eurofigher. "La nuova tranche 4 Eurofighter è attualmente il più moderno velivolo costruito in Europa con un servizio previsto ben oltre il 2060", ha dichiarato l'amministratore delegato di Airbus Dirk Hoke. Il nuovo ordine dalla Germania, evidenzia il comunicato, assicura la produzione fino al 2030 ed è "strategicamente importante" per il programma. Nei giorni scorsi la commissione Difesa del Bundestag ha approvato il programma “Quadriga” che, con lo stanziamento di 5,5 miliardi di euro, prevede l'acquisto di 38 caccia multiruolo Eurofighter Typhoon, prodotti dal consorzio aerospaziale Airbus. Gli aerei andranno a sostituire i primi Eurofighter ricevuti nel 2004 dall'aeronautica (Luftwaffe). La principale innovazione dei modelli di ultima generazione è il radar Aesa Captor-E Mk1, sviluppato dal consorzio europeo Euroradar, formato dall'italiana Leonardo con l'azienda per la difesa spagnola Indra e con Hensoldt, gruppo tedesco per l'elettronica a uso militare. Già divisione di Airbus, Hensoldt è stata acquistata nel 2016 dalla società finanziaria Kkr, che ha sede negli Stati Uniti. (Res)