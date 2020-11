Lavoro: Abbrescia (Ugl rider), necessario estendere controlli a tutte le piattaforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Abbrescia, segretario nazionale Ugl rider, osserva che "il contratto Ugl rider è assolutamente conforme non solo alla legge, ma anche alla professione dei rider, che svolgono il proprio lavoro in autonomia. L'assenza di un contratto avrebbe creato una situazione a danno dei lavoratori e dell'economia on demand". Il dirigente sindacale aggiunge in una nota: "Spiace però che ci si stia concentrando soltanto su Assodelivery, quando esistono molti altri soggetti di cui non abbiamo notizia. In tal senso occorre porre maggiore attenzione ai casi in cui il rischio sfruttamento è più elevato, mi riferisco a quelle piattaforme che operano al di fuori di Assodelivery, in assenza di controlli. Non sappiamo infatti come si sono comportate queste diverse realtà - conclude Abbrescia - rispetto alla scadenza del 3 novembre 2020, termine fissato dalla legge 128 del 2019".(Com)