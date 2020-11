Ue: Koenig (Srb), no a bad bank degli Stati membri dell'Eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche centrali degli Stati membri dell'Eurozona dovrebbero tenersi pronte ad assorbire l'impatto sulla loro stabilità dei prestiti erogati durante la crisi del coronavirus, qualora divenissero inesigibili. Lo ha dichiarato da Elke Koenig, presidente del Comitato di risoluzione unico (Srb), in un'intervista al "Financial Times". Koenig si è detta contraria all'idea di istituire una rete di "bad bank" degli Stati membri per gestire i prestiti non riscuotibili. Il progetto è stato avanzato dal presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce). Per Koeing, l'Ue dovrebbe, invece, armonizzare in maniera organica le sue norme sugli aiuti di Stato in modo che possano gestire le casse delle banche in difficoltà. Come ricordato da Koenig, lo Srb è stato istituito dall'Ue in seguito alla crisi del debito sovrano dell'Eurozona. L'obiettivo è gestire le crisi delle banche assicurando al contempo stabilità finanziaria. Tuttavia, con il percepito aumento del rischio di crediti inesigibili che si accompagna alla crisi attuale, lo Srb si ritrova a lavorare con un sistema "incompleto" di regolamenti bancari a livello europeo. A loro volta, la disciplina dell'Uesi affianca a un insieme di regolamenti nazionali spesso molto diversi fra loro. A ottobre scorso, Enria aveva scritto sul "Financial Times" che, in caso di un "grave ma plausibile" scenario di crisi generalizzata, i crediti inesigibili delle banche dell'Eurozona potrebbero raggiungere i 1.400 miliardi di euro. Koenig ha replicato che è "troppo presto" per sapere quanto grave sarà la situazione creditizia nell'Eurozona alla fine della crisi generata del coronavirus. Per la presidente dello Srb, le azioni intraprese dai governi degli Stati membri sembrano al momento "sufficienti" a proteggere gli istituti di credito dal rischio dei prestiti inesigibili. (Beb)