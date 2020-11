Bolivia: Evo Morales torna nella città da cui un anno fa è iniziato l'esilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, è atteso oggi a Chimoré, la città dalla quale - esattamente un anno fa - partì per il Messico, prima tappa della rocambolesca fuga iniziata all'indomani delle contestazioni sulle elezioni presidenziali dell'ottobre scorso. All'evento, ampiamente annunciato sui media, dovrebbero partecipare anche Luis Arce e David Choquenhuanca, insediatisi domenica come nuovo presidente e vicepresidente della Bolivia. "Sono sicuro che Lucho (soprannome di Luis Arce) e David ci accompagneranno", ha detto il senatore del Movimento per il socialismo (Mas), Leonardo Loza. Quella di oggi è l'ultima tappa di un "pellegrinaggio" che Morales, assieme ad altri espnenti del suo governo, ha iniziato lunedì mattina lasciando l'Argentina dopo quasi undici mesi da rifugiato. Partita dalla ciitadina di Villazon, la comitiva si è recata in varie località, passando anche per Orinoca, città natale dell'ex presidente.Morales aveva lasciato l'Argentina al termine di una cerimonia tenuta con il presidente Alberto Fernandez. "Siamo qui per garantire il ritorno di Evo in Bolivia da dove non sarebbe mai dovuto andare via", ha detto Fernandez prima di accompagnare Evo al passaggio del ponte tra la cittadina argentina La Quiaca e la boliviana Villazon. A seguire il capo di stato argentino ha scortato anche l'ex vice presidente Alvaro Garcia Linera e l'ex ministro degli Esteri Diego Pary, altri funzionari da mesi a Buenos Aires in condizione di rifugiati. Morales e Fernandez, Fernandez, di ritorno dalla cerimonia di insediamento di Luis Arce come presidente della Bolivia, si erano riuniti la sera prima a cena in un albergo sul lato argentino della frontiera. "Sapevo che sarei tornato, ma non immaginavo che sarebbe stato così presto", ha commentato Morales al suo ritorno in patria.Alle presidenziali del 20 ottobre scorso, Morales era risultato vincitore del primo turno, ma con un margine non sufficiente - ai sensi della Costituzione - per evitare il ballottaggio. Dopo un black out negli scrutini, durato alcune ore, le autorità elettorali annunciavano a a sorpresa un vantaggio tale da consacrare Morales presidente sin dal primo turno. Dinanzi alle prime denunce di frode, il governo chiedeva l'intervento dell'Organizzazione degli stati americani (Osa): ricevuto il rapporto elaborato dai tecnici dell'ente panamericano, che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e annunciava un ritorno del paese alle urne. Un duplice annuncio che non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. Poco dopo sarebbe stato il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate, il generale Williams Kaliman, a caldeggiare l'abbandono di Morales. Il "cocalero" si sarebbe trasferito prima in Messico, primo paese ad offrire assistenza, e quindi in Argentina.Il ritorno di Morales in patria chiude la parentesi aperta con la presidenza "ad interim" di Jeanine Anez, che sembrava aver decretato la fine del Movimento per il socialismo (Mas), in Bolivia. L'8 novembre l'ex ministro delle Finanze dei governi Morales, Luis Arce, ha giurato come presidente, suggellando l'esito delle elezioni tenute il 18 ottobre. In qualità di vice lo accompagnerà un altro funzionario di prestigio della stagione "neo-socialista", l'ex ministro degli Esteri David Choquenhuanca. Nel discorso tenuto all'Assemblea legislativa plurinazionale, Arce ha parlato di un paese da "ricostruire" dopo "la morte e il terrore" seminati nei mesi di governo di transizione e della volontà di riportare il paese nell'orbita della sinistra latinoamericana, pur volendo imparare "dagli errori del passato", come lui stesso ha ammesso nelle settimane precedenti il voto. L'agenda degli invitati alla cerimonia di insediamento, la cui composizione è stata oggetto di diverse tensioni, è la prima cartina di tornasole del cambio di pagina politica che attende il Paese.Arce ha più volte spiegato che intende ristabilire i contatti con l'area "neo-socialista", quella in cui si trovava all'epoca di Morales, invertendo la rotta seguita da Anez. Si parte con il Venezuela, rappresentato dal ministro degli Ester Jorge Arreaza: non c'era il presidente Nicolas Maduro ma non ha avuto nessun seguito l'invito che il governo uscente aveva fatto al leader oppositore Juan Guaidò, per undici mesi riconosciuto come legittimo presidente "ad interim" del paese caraibico. L'occasione è propizia per il ripristino delle relazioni diplomatiche con l'Argentina, il cui governo aveva bollato come "colpo di stato" la sostituzione di Morales dal potere. Non passa inoltre inosservata la presenza del ministro degli Esteri dell'Iran, Javad Zarif. Al tempo stesso il nuovo governo - forte del profilo "moderato" di Arce e di una elezione sulla cui regolarità si sono pronunciati le principali capitali e organismi internazionali - sembra spingere La Paz su un terreno di maggiore equilibrio nei rapporti internazionali. Il presidente eletto ha ricevuto le congratulazioni dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ricevendo disponibilità a rilanciare i rapporti bilaterali che Morales aveva chiuso nel 2008. Washington era presente con il sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali, Brent Mcintosh.È anche il caso della Spagna, che ha di recente raffreddato le relazioni con il Venezuela di Maduro, ma che è stata rappresentata dal re, Felipe VI, accompagnato dal vicepresidente del governo Pablo Iglesias. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente della Colombia, Ivan Duque, alfiere del fronte più ostile ai governi "bolivariani" e il presidente del Paraguay, il conservatore Mario Abdo Benitez. Non c'era la presidente uscente, Anez, che venerdì scorso ha lasciato ufficialmente l'incarico e abbandonato La Paz per fare ritorno alla sua terra natale di Trinidad. Non una sorpresa, visti i toni aspri del confronto con l'esecutivo entrante. Con il ritorno del Mas al potere, infine, si è assistito a un repentino cambio della scena giudiziaria. In pochi giorni sono stati azzerati gli ordini di arresto comminati in precedenza Morales e suoi ex ministri, accusati di aver ordito le trame sovversive e "terroristiche" che avevano gettato il paese nel caos lo scorso autunno. Di contro, sono scattate le indagini su ministri dell'esecutivo ad interim, accusati - tra le altre cose - di peculato negli acquisti di materiale usato per reprimere gli stessi scontri. (Brb)