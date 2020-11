Lavoro: Catalfo, incontro sui rider positivo, necessario garantire loro retribuzione dignitosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, al termine del tavolo sui rider parla di "incontro positivo, che è stato aggiornato alla prossima settimana in due diversi momenti: uno dedicato al caporalato digitale e un altro volto a proseguire il confronto odierno e agevolare il dialogo tra le parti". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "A breve sarà istituito l'osservatorio permanente indispensabile per monitorare l'evoluzione del settore del food delivery e agevolare la ricerca di soluzioni regolative condivise dalle parti. Oggi più che mai, anche alla luce del ruolo sociale svolto dai ciclofattorini durante la pandemia - osserva Catalfo -, è necessario garantire loro l'effettività dei diritti minimi inderogabili sanciti dalla legge, a partire dal riconoscimento di una retribuzione dignitosa e dalla garanzia della salute e sicurezza". (Com)