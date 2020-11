Covid: Salvini, maggioranza preferisce lavorare sui "decreti Clandestini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini. afferma che "la maggioranza pretende di ricominciare i lavori d’Aula con i 'decreti Clandestini', dopo una settimana di stop, e quindi dal 23 novembre la Camera sarà ingolfata col rischio concreto di rimandare temi più urgenti come scostamento di bilancio e decreto Covid. Visto che Conte parla continuamente di collaborazione col centrodestra", continua l'ex ministro dell'Interno in una nota, "auspichiamo una scelta ragionevole: il Parlamento deve lavorare per il bene dell’Italia, i regali per immigrati e Ong devono passare in secondo piano". (Com)