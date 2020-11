Kosovo: premier Hoti, non interessati a sospendere dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione del dialogo tra Kosovo e Serbia, mediato dall'Unione europea, non sarebbe nell'interesse di Pristina. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ricevendo una delegazione svizzera guidata dalla presidente del parlamento Isabelle Moret. Secondo Hoti, il dialogo tra Pristina e Belgrado "non ha alternative" e deve continuare fino al raggiungere un accordo finale sul reciproco riconoscimento dei due Stati negli attuali confini. Nei giorni scorsi anche il leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk), Ista Mustafa, ha affermato che il dialogo tra Kosovo e Serbia non ha motivo di essere interrotto. La precisazione è arrivata dopo la richiesta dei partner di coalizione dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), secondo cui il governo di Pristina dovrebbe cessare immediatamente le attività legate al dialogo con la Serbia mediato dall'Unione europea a causa delle dimissioni annunciate dal presidente Hashim Thaci. (segue) (Kop)