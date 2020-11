Somalia: eletti fra le polemiche il presidente ed il vice dello Stato regionale di Hirshabelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi "Farmajo", ha presentato le sue congratulazioni a Ali Gudlawe Hussein e Yusuf Ahmed Hagar, eletti rispettivamente presidente e vicepresidente dello Stato di Hirshabelle. "Mi congratulo per la loro carica elettiva ed auguro loro ogni successo nel portare stabilità, giustizia e sviluppo inclusivo al popolo dell'Hirshabelle", ha scritto il presidente su Twitter. L'elezione delle due più alte cariche dello Stato regionale, avvenuta oggi in un'aula sotto stretta sorveglianza delle forze di sicurezza a Jowhar, capitale amministrativa dell'Hirshabelle, non è stata senza difficoltà. Il parlamento regionale si era riunito sabato scorso riuscendo finalmente ad approvare la composizione della Commissione elettorale incaricata di organizzare il voto. Come riferito ai media locali dal portavoce del parlamento regionale, Abdihakim luqman Haji Muhumed, oggi i deputati hanno approvato quasi all'unanimità le due candidature sostenute dal presidente federale Farmajo, con 72 membri del parlamento su 74 favorevoli e due contrari. L'elezione di Ali Gudlawe Hussein e Yusuf Ahmed Hagar non ha del resto stemperato le polemiche sui social media, dove diversi attivisti gridano alla "frode elettorale" e definiscono "leadership fantoccio" i due eletti.(Res)