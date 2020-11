Ue: Lagarde (Bce), crisi peserà su economia ancora avanti nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus graverà sull'attività economica “ancora avanti nel 2021”. Inoltre, la debolezza della domanda e il ristagno dell'economia pesano sull'inflazione dell'Eurozona, che dovrebbe rimanere in territorio negativo “più a lungo di quanto si pensasse”. Inoltre, “l'andamento del tasso di cambio” dell'euro potrebbe avere “un impatto sul sentiero dell'inflazione”. È quanto affermato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso dell'intervento con cui oggi ha aperto l'edizione 2020 del Forum sulle banche centrali dell'autorità monetaria europea. Dedicato al tema “Le banche centrali in un mondo che cambia”, l'evento si concluderà nella giornata di domani, 12 novembre. Secondo Lagarde è “necessario un sostegno continuo” di politica monetaria affinché la Bce raggiunga il suo obiettivo di inflazione, inferiore ma prossimo al 2 per cento. Allo stesso tempo, ha aggiunto la presidente della Bce, “dovremmo anche considerare il modo migliore per fornire tale supporto”. (segue) (Geb)