Ue: Lagarde (Bce), crisi peserà su economia ancora avanti nel 2021 (2)

- Per Lagarde, “la natura insolita della recessione e l'instabilità della ripresa rendono la valutazione del percorso dell'inflazione più difficile che in tempi normali”. I cambiamenti nei panieri di consumo causati dalle restrizioni dal lato dell'offerta stanno creando “un disturbo significativo nei dati sull'inflazione”. Inoltre, la natura di stop e ripartenza che distingue la ripresa significa che “l'andamento dell'inflazione nel breve periodo è circondato da una notevole incertezza”. In queste condizioni, ha sottolineato la presidente della Bce, è “fondamentale” che la politica monetaria sostenga le dinamiche inflazionistiche, “appoggiando la domanda e prevenendo effetti di secondo impatto”. A tal fine, il “miglior contributo” che la politica monetaria può dare è “garantire condizioni di finanziamento favorevoli per l'intera economia”. Secondo Lagarde, due considerazioni divengono rilevanti in tale prospettiva. (segue) (Geb)