Ue: Lagarde (Bce), crisi peserà su economia ancora avanti nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, mentre la politica fiscale è attiva nel sostenere l'economia, la politica monetaria deve ridurre al minimo gli effetti di spiazzamento, che potrebbero creare ricadute negative per famiglie e imprese. In caso contrario, l'aumento degli interventi fiscali potrebbe esercitare pressioni al rialzo sui tassi di interesse e spiazzare gli investitori privati, con un effetto negativo sulla domanda privata. In secondo luogo, la politica monetaria deve continuare a sostenere il settore bancario per garantire la trasmissione delle misure e impedire l'emergere di circoli viziosi. Come evidenziato da Lagarde, “le imprese dipendono ancora da nuovi flussi di credito”. Le aziende che hanno contratto prestiti necessitano della “certezza” che il rifinanziamento rimarrà disponibile a condizioni interessanti al fine di evitare un'eccessiva riduzione della leva finanziaria. (segue) (Geb)