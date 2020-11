Ue: Lagarde (Bce), crisi peserà su economia ancora avanti nel 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della Bce, “quando si pensa a condizioni di finanziamento favorevoli, ciò che conta non è solo il loro livello, ma anche la durata del sostegno politico”. Tutti i settori dell'economia devono avere fiducia che le condizioni di finanziamento rimarranno “eccezionalmente favorevoli per tutto il tempo necessario”, soprattutto perché l'impatto della pandemia si estenderà anche al prossimo anno. Come osservato da Lagarde, attualmente esistono “tutte le condizioni” affinché sia ​​il settore pubblico sia quello privato adottino le misure necessarie. La curva dei rendimenti di titoli di Stato ponderata per il Pil è in territorio negativo fino alla scadenza di dieci anni. Quasi tutti gli Stati membri dell'Eurozona hanno rendimenti negativi fino alla scadenza di cinque anni. I tassi sui prestiti bancari sono prossimi ai minimi storici: circa l'1,5 per cento per le imprese e l'1,4 per cento per i mutui. Inoltre, le indicazioni della Bce sugli sviluppi dei propri tassi di interesse e dei propri programmi per l'acquisto di titoli fornisce “chiarezza sull'andamento futuro dei tassi” stessi. (segue) (Geb)