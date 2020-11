Ue: Lagarde (Bce), crisi peserà su economia ancora avanti nel 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, ha continuato Lagarde, “è importante garantire che le condizioni di finanziamento rimangano favorevoli”. Per tale motivo, a ottobre scorso, il Consiglio direttivo della Bce ha annunciato che, “se necessario”, ricalibrerà i propri strumenti di politica monetaria al fine di rispondere all'evoluzione della crisi. Il Consiglio direttivo è “unanime nel suo impegno a garantire che le condizioni di finanziamento rimangano favorevoli per sostenere l'attività economica e contrastare l'impatto negativo della pandemia sul percorso dell'inflazione previsto”. Per Lagarde, “tutte le opzioni siano sul tavolo”. Intanto, le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (Tltro) e il programma di emergenza per l' acquisto di titoli volto a far fronte alla pandemia (Pepp) hanno dimostrato la loro efficacia. Le due iniziative “possono essere regolate in maniera dinamica per reagire all'evoluzione della pandemia”. Pertanto, come osservato da Lagarde, è “probabile” che Tltro e Pepp rimangano “gli strumenti principali” della Bce per l'adeguamento della sua politica monetaria ali sviluppi della crisi. Vi è poi da considerare la revisione strategica avviata dalla Bce, che offre l'opportunità di “riflettere sulla migliore combinazione di strumenti per fornire condizioni di finanziamento al livello appropriato, su come tali strumenti dovrebbero essere attuati e sulle caratteristiche della cassetta degli attrezzi” dell'Eurotower. (segue) (Geb)