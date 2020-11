Ue: Lagarde (Bce), crisi peserà su economia ancora avanti nel 2021 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lagarde, la pandemia di coronavirus ha prodotto “una recessione insolita” e probabilmente genererà “una ripresa instabile.” Tutti i settori politici in Europa hanno risposto all'emergenza “prontamente e con decisione”. In particolare, il mix di politiche dell'Ue ha dimostrato che “quando diverse autorità lavorano insieme, nell'ambito dei rispettivi mandati, i paesi possono assorbire con successo lo shock della pandemia”. Ora, la seconda ondata di Covid-19 presenta “nuove sfide e rischi, ma il progetto per gestirla è lo stesso”. La Bce, ha dichiarato Lagarde, “era presente per la prima ondata e ci sarà per la seconda”. A tal riguardo, la presidente della Bce ha dichiarato: “Siamo, e continuiamo ad essere totalmente impegnati a sostenere i cittadini europei. Nel perseguimento del nostro mandato, continueremo a fornire le condizioni di finanziamento necessarie a proteggere l'economia dall'impatto della pandemia”. Questa,ha concluso Lagarde, è “la condizione preliminare per stabilizzare la domanda aggregata e garantire il ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo”. (Geb)