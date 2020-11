Grecia: ministro Esteri Dendias negativo al test per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias è risultato negativo al test per il Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso Dendias su Twitter poco fa, ringraziando per i tanti messaggi di solidarietà. "Rimarrò in isolamento per motivi precauzionali", ha aggiunto il ministro. L'incontro in programma questa sera tra il ministro degli Esteri greco Dendias e l'omologo egiziano Sameh Shoukry, in visita ad Atene insieme al presidente Abdel Fatah al Sisi, è stato nel mentre cancellato. (Gra)