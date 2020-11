Covid: Gelmini (FI), da Berlusconi equilibrio e ragionevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "le parole del presidente Silvio Berlusconi al Tg5 dimostrano come, anche nelle prove più difficili di una democrazia e nel rispetto dei ruoli di governo e opposizione, si possano mantenere equilibrio e autorevolezza. L'appello all'unità del Paese in questo frangente - continua la parlamentare in una nota - è nello spirito e nella storia di Forza Italia: l'interesse nazionale, la salute dei nostri concittadini, la tutela dell'economia vengono per noi prima dello spirito di parte. Ciò naturalmente non significa rinunciare alle legittime critiche ad un governo che ha commesso quella lunga serie di errori che hanno contribuito a portarci in questa situazione: significa - conclude l'esponente di FI - lottare insieme per uscirne nel più breve tempo possibile". (Com)