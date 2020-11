Roma: Mingiardi (Radicali), Raggi super poliziotta, sgomberi non servono senza progettualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca ancora in veste di superpoliziotta racconta sui social che prosegue il lavoro dell'amministrazione per la chiusura dei campi. Parla di censimento, identificazione e, appunto, chiusura. Noi torniamo a dire che le persone, una volta identificate, censite e sgomberate non evaporano". Lo dice in una nota Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma. "Per superare il dramma sociale delle baraccopoli sarebbe importante valorizzare una progettualità piuttosto che gli interventi di polizia. A ottobre in assemblea capitolina il Movimento 5 stelle si è astenuto in massa sulla proposta di delibera popolare Accogliamoci - aggiunge - di cui siamo stati tra i promotori, finalizzata proprio a offrire una strategia operativa per il reale superamento dei campi". (segue) (Com)