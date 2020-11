Roma: Mingiardi (Radicali), Raggi super poliziotta, sgomberi non servono senza progettualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ottenuto, però, un importante impegno dell'aula per un confronto pubblico sui dati delle politiche messe in capo e sui risultati ottenuti dall'amministrazione a fronte delle risorse impiegate: capire quello che si è fatto per intervenire su quello che non ha funzionato. Per ora questo spazio di confronto non c'è - spiega - e i dati su risultati e spesa nemmeno. Ci sono, appunto, nuove iniziative di polizia che durano il tempo di un post, poi le persone continueranno a vivere la città dove possono e come possono e Roma continuerà a subire le conseguenze di questa politica. Per questo torniamo a chiedere alla sindaca di smettere ogni speculazione sulle attività di polizia e di riprendere un dibattito costruttivo e aperto a buone esperienze e professionalità per trovare davvero la strada per il superamento dei campi", conclude. (Com)