Atletica: Rampelli (Fd'I), pochi mesi alla liberazione dalla Raggi

- "Era il 1974 quando Roma ospitò per l'ultima volta i Campionati europei di atletica leggera, la sindaca Raggi esulta perché li ospiterà di nuovo nel 2024. Era il 1960 quando Roma ospitò i Giochi olimpici, ma la sindaca Raggi ha impedito che potesse nello stesso anno, 2024, essere di nuovo teatro del più importante evento sportivo mondiale". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Dice la Raggi che non si poteva dire sì alle Olimpiadi perché i conti non sarebbero stati in ordine per il 2024 - aggiunge - ma oggi lo sarebbero per i Campionati europei di atletica. L'evento, dice la sindaca, 'è positivo perché porterà investimenti e lavoro', esattamente questo era il motivo per accettare la sfida dei Giochi. Qui siamo davvero alla schizofrenia, meno male che la liberazione da questa irresistibile intelligenza è cosa di pochi mesi".(Com)