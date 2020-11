Covid: Garavini (Iv), Italia vicina ai connazionali all'estero in questo periodo delicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Italia viva Laura Garavini, vicepresidente della commissione Affari esteri di palazzo Madama, sottolinea: "L'aumento dei contagi in tutta Europa sta mettendo purtroppo in difficoltà anche tanti nostri connazionali all'estero. Alcuni dei quali - prosegue la parlamentare in una nota - hanno perso ogni forma di introito a causa delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia. Proprio in queste situazioni la nostra rete consolare svolge un ruolo chiave nel tutelare le categorie più fragili. Attraverso la possibilità di erogare sussidi e prestiti, a connazionali in condizioni di indigenza. Un sostegno a fondo perduto", continua l'esponente di Iv, "per finanziare i quali a marzo è stato previsto uno stanziamento aggiuntivo di 6 milioni di euro. Fondi ai quali si potrà ricorrere fino al 31 dicembre 2020. Un aiuto concreto che può essere di grande supporto a chi ne ha maggiormente bisogno. Ed un segnale di quanto l'Italia sia al fianco dei suoi cittadini, anche in giro per il mondo". (Com)