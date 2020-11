Covid: Rizzotti (FI), servono linee guida e protocollo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scenari dei prossimi giorni "che purtroppo gli italiani si troveranno di fronte saranno caratterizzati da un notevole aumento di richieste di prestazioni e di azioni sanitarie, con il rischio di mandare in affanno nuovamente l'intero sistema sanitario, ritardando la cura di altre patologie". Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti. "Per arrivare a una gestione efficace e ordinata degli eventi non può bastare la sola disciplina della popolazione, che ha consentito all'Italia di uscire dalla fase di crisi e di immaginare una nuova normalità, ma serve una coordinata e lungimirante risposta delle istituzioni preposte. Per questo - conclude - ho presentato, insieme alle colleghe Gallone e Toffanin, un ordine del giorno che impegna il governo a prevedere delle linee guida e un protocollo Covid-19 uniforme in tutto il territorio nazionale che stabilisca i piani terapeutici-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio e ci rallegriamo per l’approvazione in commissione all'unanimità. Ora si passi dalle parole ai fatti". (Com)