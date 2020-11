Covid: 8.180 nuovi positivi e 152 morti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cala il numero di nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 8.180, a fronte di 52.712 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 15,5 per cento, contro il 23,2 di ieri, quando i positivi erano 10.955, con 47.194 tamponi effettuati. Cresce invece il numero dei decessi, che nelle ultime 24 ore sono stati 152 (ieri 129), per un totale di 18.723 morti da inizio pandemia. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia, che fa sapere che degli 8.180 nuovi casi, 443 sono “debolmente positivi” e 69 sono stati scoperti a seguito di test sierologico. I ricoverati in terapia intensiva sono 764, 56 più di ieri, quando l’aumento era stato di 38 pazienti. Nei reparti ordinari si trovano 6.907 persone, 225 più di ieri, quando l’aumento era stato di 268. I guariti/dimessi sono oggi 1.615, per un totale di 6.664 dimessi e 117.361 guariti da inizio pandemia.(Rem)