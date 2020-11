Ue: Bonomi (Confindustria), d'accordo con Gentiloni, spero governo sappia tradurre intervento in economia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido le parole del commissario Gentiloni e spero che questo governo sia in grado di tradurre questa massa di intervento così forte dal punto di vista economico in economia reale e non in interventi a sussidio". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al World Manufacturing forum. "Passiamo da un giorno all'altro - ha proseguito Bonomi - sentendo le parole 'stiamo lavorando al piano', poi chiediamo informazioni e ci dicono che il piano non esiste ancora. Ci dicono 'È la summa di una serie di progetti. Abbiamo cinquecento progetti', poi ogni ministero ha dichiarato che ha x miliardi a disposizione, chiediamo contezza di questi progetti e poi non li abbiamo". "Questo – ha sottolineato il presidente di Confindustria - in un quadro di un Paese che non ha mai dimostrato di saper spendere tutte le risorse dei fondi di coesione. Tutti gli anni sappiamo che, rispetto alle somme che l'Europa ci mette a disposizione, noi utilizziamo normalmente il 48 per cento. Se facciamo il conto del piano settennale dell'Europa, il Recovery fund e gli scostamenti delle leggi di bilancio, stiamo parlando di quattrocento miliardi circa a disposizione dell'Italia: io spero che questo governo sia in grado di tradurre questa massa di intervento così forte dal punto di vista economico in economia reale e non in interventi a sussidio".(Rem)