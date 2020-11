Secondo Lagarde (Bce) la crisi peserà sull'economia nel 2021, la ripresa sarà instabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus graverà sull'attività economica “ancora avanti nel 2021”. Inoltre, la debolezza della domanda e il ristagno dell'economia pesano sull'inflazione dell'Eurozona, che dovrebbe rimanere in territorio negativo “più a lungo di quanto si pensasse”. Inoltre, “l'andamento del tasso di cambio” dell'euro potrebbe avere “un impatto sul sentiero dell'inflazione”. È quanto affermato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso dell'intervento con cui oggi ha aperto l'edizione 2020 del Forum sulle banche centrali dell'autorità monetaria europea. Dedicato al tema “Le banche centrali in un mondo che cambia”, l'evento si concluderà nella giornata di domani, 12 novembre. Secondo Lagarde è “necessario un sostegno continuo” di politica monetaria affinché la Bce raggiunga il suo obiettivo di inflazione, inferiore ma prossimo al 2 per cento. Allo stesso tempo, ha aggiunto la presidente della Bce, “dovremmo anche considerare il modo migliore per fornire tale supporto”.Per Lagarde, “la natura insolita della recessione e l'instabilità della ripresa rendono la valutazione del percorso dell'inflazione più difficile che in tempi normali”. I cambiamenti nei panieri di consumo causati dalle restrizioni dal lato dell'offerta stanno creando “un disturbo significativo nei dati sull'inflazione”. Inoltre, la natura di stop e ripartenza che distingue la ripresa significa che “l'andamento dell'inflazione nel breve periodo è circondato da una notevole incertezza”. In queste condizioni, ha sottolineato la presidente della Bce, è “fondamentale” che la politica monetaria sostenga le dinamiche inflazionistiche, “appoggiando la domanda e prevenendo effetti di secondo impatto”. A tal fine, il “miglior contributo” che la politica monetaria può dare è “garantire condizioni di finanziamento favorevoli per l'intera economia”. Secondo Lagarde, due considerazioni divengono rilevanti in tale prospettiva.In primo luogo, mentre la politica fiscale è attiva nel sostenere l'economia, la politica monetaria deve ridurre al minimo gli effetti di spiazzamento, che potrebbero creare ricadute negative per famiglie e imprese. In caso contrario, l'aumento degli interventi fiscali potrebbe esercitare pressioni al rialzo sui tassi di interesse e spiazzare gli investitori privati, con un effetto negativo sulla domanda privata. In secondo luogo, la politica monetaria deve continuare a sostenere il settore bancario per garantire la trasmissione delle misure e impedire l'emergere di circoli viziosi. Come evidenziato da Lagarde, “le imprese dipendono ancora da nuovi flussi di credito”. Le aziende che hanno contratto prestiti necessitano della “certezza” che il rifinanziamento rimarrà disponibile a condizioni interessanti al fine di evitare un'eccessiva riduzione della leva finanziaria.Per la presidente della Bce, “quando si pensa a condizioni di finanziamento favorevoli, ciò che conta non è solo il loro livello, ma anche la durata del sostegno politico”. Tutti i settori dell'economia devono avere fiducia che le condizioni di finanziamento rimarranno “eccezionalmente favorevoli per tutto il tempo necessario”, soprattutto perché l'impatto della pandemia si estenderà anche al prossimo anno. Come osservato da Lagarde, attualmente esistono “tutte le condizioni” affinché sia ​​il settore pubblico sia quello privato adottino le misure necessarie. La curva dei rendimenti di titoli di Stato ponderata per il Pil è in territorio negativo fino alla scadenza di dieci anni. Quasi tutti gli Stati membri dell'Eurozona hanno rendimenti negativi fino alla scadenza di cinque anni. I tassi sui prestiti bancari sono prossimi ai minimi storici: circa l'1,5 per cento per le imprese e l'1,4 per cento per i mutui. Inoltre, le indicazioni della Bce sugli sviluppi dei propri tassi di interesse e dei propri programmi per l'acquisto di titoli fornisce “chiarezza sull'andamento futuro dei tassi” stessi.A ogni modo, ha continuato Lagarde, “è importante garantire che le condizioni di finanziamento rimangano favorevoli”. Per tale motivo, a ottobre scorso, il Consiglio direttivo della Bce ha annunciato che, “se necessario”, ricalibrerà i propri strumenti di politica monetaria al fine di rispondere all'evoluzione della crisi. Il Consiglio direttivo è “unanime nel suo impegno a garantire che le condizioni di finanziamento rimangano favorevoli per sostenere l'attività economica e contrastare l'impatto negativo della pandemia sul percorso dell'inflazione previsto”. Per Lagarde, “tutte le opzioni siano sul tavolo”. Intanto, le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (Tltro) e il programma di emergenza per l' acquisto di titoli volto a far fronte alla pandemia (Pepp) hanno dimostrato la loro efficacia. Le due iniziative “possono essere regolate in maniera dinamica per reagire all'evoluzione della pandemia”. Pertanto, come osservato da Lagarde, è “probabile” che Tltro e Pepp rimangano “gli strumenti principali” della Bce per l'adeguamento della sua politica monetaria ali sviluppi della crisi. Vi è poi da considerare la revisione strategica avviata dalla Bce, che offre l'opportunità di “riflettere sulla migliore combinazione di strumenti per fornire condizioni di finanziamento al livello appropriato, su come tali strumenti dovrebbero essere attuati e sulle caratteristiche della cassetta degli attrezzi” dell'Eurotower.Secondo Lagarde, la pandemia di coronavirus ha prodotto “una recessione insolita” e probabilmente genererà “una ripresa instabile.” Tutti i settori politici in Europa hanno risposto all'emergenza “prontamente e con decisione”. In particolare, il mix di politiche dell'Ue ha dimostrato che “quando diverse autorità lavorano insieme, nell'ambito dei rispettivi mandati, i paesi possono assorbire con successo lo shock della pandemia”. Ora, la seconda ondata di Covid-19 presenta “nuove sfide e rischi, ma il progetto per gestirla è lo stesso”. La Bce, ha dichiarato Lagarde, “era presente per la prima ondata e ci sarà per la seconda”. A tal riguardo, la presidente della Bce ha dichiarato: “Siamo, e continuiamo ad essere totalmente impegnati a sostenere i cittadini europei. Nel perseguimento del nostro mandato, continueremo a fornire il finanziamento”. (Beb)