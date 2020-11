Ue: Eurostat, in secondo trimestre 2020 occupazione giovanile -2,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020, il tasso di occupazione nell'Unione europea per i giovani di età compresa tra 15 e 24 anni (dal 33,3 per cento al 31,2 per cento) è calato del 2,1 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. Nel secondo trimestre dell'anno, 187,3 milioni di persone, pari al 72 per cento della popolazione totale dell'Unione europea di età compresa tra 20 e 64 anni, erano occupate rispetto a 190,1 milioni (73 per cento) nel primo trimestre del 2020 e a 191,1 milioni (73,1 per cento) nel quarto trimestre del 2019. L'occupazione maschile nell'Ue è diminuita di 2,1 milioni dal quarto trimestre del 2019 al secondo trimestre del 2020, con un calo di 1,3 punti percentuali (dal 79 per cento al 77,7 per cento), mentre l'occupazione femminile è diminuita di un punto percentuale (dal 67,3 per cento al 66,3 per cento). Il calo maggiore, di oltre 2 punti percentuali, si è registrato in Estonia, Spagna, Bulgaria, Portogallo, Irlanda e Austria. (segue) (Beb)