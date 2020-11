Ue: Eurostat, in secondo trimestre 2020 occupazione giovanile -2,1 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando alle diverse fasce di età, nel secondo trimestre del 2020 rispetto al quarto trimestre del 2019, il tasso di occupazione nell'Ue è diminuito di 2,1 punti percentuali per i giovani di età compresa tra 15 e 24 anni (dal 33,3 per cento al 31,2 per cento), di 1,2 punti percentuali per le persone di età compresa tra 25 e 54 anni (dall'80,6 per cento al 79,4 per cento) e di 0,4 punti percentuali per le persone di età compresa tra 55 e 64 anni (dal 59,6 per cento al 59,2 per cento). Il numero di giovani occupati tra i 15 ei 24 anni è sceso a 14,4 milioni, mentre è calato a 140,6 milioni per la fascia di età 25-64 e a 35,4 milioni per la fascia 55-64. Le diminuzioni più elevate del tasso di occupazione dei giovani sono state registrate da Slovenia, Irlanda, Spagna, Finlandia, Portogallo, Svezia ed Estonia (più di -4 punti percentuali per tutti e sette), mentre le diminuzioni più basse sono state registrate in Croazia, Grecia e Italia (-1,3 punti percentuali per tutti e tre). (Beb)