Imprese: Pirelli, al 30 settembre perdita di 17,8 milioni di euro, posizione finanziaria stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con una perdita di 17,8 milioni di euro, registrando un calo importante rispetto all’utile di 385,7 milioni al 30 settembre 2019. Stando ai risultati consolidati approvati oggi dal consiglio di amministrazione, i ricavi si sono attestati a circa 3,093 miliardi di euro con una variazione organica negativa per 19,3 punti percentuali, dovuta alla volatilità dei cambi e al calo della domanda che ha interessato soprattutto il secondo trimestre. In calo anche l’Ebit adjusted, che si attesta a 280,4 milioni di euro (a fronte di 685 milioni al 30 settembre 2019) grazie al contributo delle efficienze e delle azioni di contenimento costi che hanno limitato l’impatto del calo della domanda e dello slowdown. Il margine di liquidità, prosegue la nota, è pari a circa 1,849 miliardi di euro, mentre la posizione finanziaria netta è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 30 giugno 2020, attestandosi a -4,252 miliardi di euro circa. (Com)