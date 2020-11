Imprese: Pirelli, terzo trimestre chiuso con utile di 83,9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con un utile netto pari a 83,9 milioni di euro, registrando un incremento pari al 6,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Stando ai risultati consolidati approvati oggi dal consiglio di amministrazione, i ricavi si sono attestati a 1,277 miliardi di euro con una variazione organica negativa per 1,5 punti percentuali rispetto al terzo trimestre dell’anno scorso, a causa della ripresa della domanda High value. L’Ebit adjusted si attesta a 213,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 244,5 registrati l’anno scorso, mentre il flusso di cassa è positivo per 12,2 milioni di euro. (Com)