Tlc: Pd, messo a segno duro colpo contro pirateria, anche Parlamento in prima linea

- Nicola Oddati, responsabile Cultura della segreteria nazionale del Partito democratico, osserva che "l'operazione 'The Perfect Storm' mette a segno un duro colpo nella lotta cruciale alla pirateria per difendere il diritto d'autore. Grande apprezzamento, quindi - continua l'esponente del Pd in una nota -, per il lavoro svolto dalle Forze dell'ordine e dagli inquirenti. Anche il Parlamento è in prima linea nella battaglia contro la pirateria audiovisiva con l'ultima misura introdotta nel decreto Rilancio per contrastare la diffusione di contenuti pirata attraverso i servizi di messaggistica". Oddati, poi, prosegue: "Non dobbiamo abbassare la guardia perché la pirateria, in ogni sua forma, è una attività illegale e criminale, molto produttiva per chi la compie, ma un danno economico ingente per produttori, autori e lavoratori del settore audiovisivo ed editoriale, che in questo particolare periodo è già fortemente colpito dalla pandemia". (Com)