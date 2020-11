Grecia: da venerdì introdotto coprifuoco nazionale dalle 21 alle 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha annunciato l'introduzione, a partire da venerdì, di un coprifuoco nazionale volto a contenere la diffusione del Covid-19. Secondo quanto spiegato oggi in conferenza stampa dal viceministro per la Protezione civile, Nikos Hardalias, il coprifuoco sarà in vigore dalle 21 alle 5 di mattina con le uniche eccezioni ammesse per gli spostamenti che riguardano ragioni sanitarie, di lavoro o una breve passeggiata con un animale domestico. L'annuncio è arrivato dopo il record nel numero di morti, con 43 decessi nelle ultime 24 ore e 2.752 nuovi positivi al Covid-19. Tra le regioni più colpite l'Attica e quella di Salonicco, con rispettivamente 635 e 777 nuovi casi. (Gra)