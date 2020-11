Imprese: Pirelli aggiorna outlook mercato, migliorate attese sui ricavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli ha aggiornato l’outlook di mercato complessivo nella sua guidance per il 2020, mantenendo tuttavia una “visione cauta” sull’Europa a fronte delle recenti misure prese dopo il riacuirsi della pandemia. Stando ai risultati consolidati approvati oggi dal consiglio di amministrazione, il Gruppo si aspetta ricavi compresi tra i 4,18 e i 4,23 miliardi di euro (il precedente target era compreso tra 4,15 e 4,25). Il margine Ebit adjusted è invece attesa tra “circa 11,5 e 12 per cento (fra circa 12 e 13 per cento la precedente indicazioni) a fronte di un peggioramento dei cambi e l’incremento di una serie di costi”. Il Gruppo ha poi confermato il target di generazione di cassa tra i 190 e i 220 milioni di euro, una posizione finanziaria netta attesa negativa per circa 3,3 miliardi di euro e i Piani di efficienze e di contenimento dei costi. (Com)