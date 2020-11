India: Modi celebra vittoria nel Bihar, premiati programma di sviluppo e gestione epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha festeggiato la vittoria del suo Partito del popolo (Bjp) e dell’Alleanza democratica nazionale (Nda) nelle elezioni statali del Bihar, tenendo un discorso a Nuova Delhi in cui ha ringraziato il personale del partito e gli elettori per la fiducia nel processo democratico. Il premier ha sottolineato l’aumento percentuale dei voti, soprattutto di quelli femminili, e il consenso al piano di sviluppo proposto. Il leader ha anche criticato il Congresso nazionale indiano (Inc), definendolo un “partito di famiglia”, con riferimento alla dinastia Gandhi. Secondo Modi il Bjp è diventato l’unico partito nazionale in cui i poveri e i dalit, gli esclusi dal sistema delle caste, trovano rappresentanza. Infine, il primo ministro ha attribuito la vittoria all’apprezzamento per la gestione dell’emergenza coronavirus. Il Bjp ha vinto le elezioni del Bihar presentandosi col Janata Dal United (Jdu) e due partiti minori. Lo schieramento ha conquistato 125 seggi su 243 e il Bjp è passato da 54 a 73 seggi, superando il Jdu, sceso da 69 a 43. Il Jdu era il partito di maggioranza relativa nella scorsa legislatura e guidava il governo con Nitish Kumar. La Grande alleanza (Ga) formata dal Rashtriya Janata Dal (Rjd), dal Congresso e da tre formazioni comuniste ha ottenuto, invece, 110 seggi. Tuttavia l’Rjd è risultato il primo partito, con 75 seggi, due in più dei precedenti.(Inn)