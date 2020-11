Difesa: Russia aprirà una base per la manutenzione delle navi militari in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende creare una base per la manutenzione delle navi della sua Marina sulle coste sudanesi del mar Rosso. È quanto si legge in un decreto governativo pubblicato sul portale delle informazioni legali russo. Il decreto, firmato dal primo ministro russo Mikhail Mishustin, contiene una serie di accordi siglati tra il ministero della Difesa di Mosca, la controparte e il ministero degli Esteri sudanesi. "Il centro di manutenzione è un'installazione militare delle forze armate russe dotato di attrezzature speciali e strutture di supporto per la messa a terra e la riparazione delle navi militari russe che sarà dislocato nel territorio del Sudan", si legge nel documento. Il numero massimo di personale dell'avamposto navale non supererà le 300 unità e saranno quattro al massimo le navi russe che potranno stazionare nella base. (Rum)