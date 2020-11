Libano: Covid, Qatar invia due ospedali da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due velivoli del Qatar sono arrivati ​​oggi presso l'aeroporto internazionale Rafic Hariri di Beirut, con a bordo due ospedali da campo destinati alle regioni di Tiro e Tripoli. Lo riferisce l'emittente "Mtv Lebanon". I due aerei sono stati ricevuti all'aeroporto dal ministro della Salute, Hamad Hassan, e da altri alti funzionari qatarioti e libanesi. Hassan ha ringraziato l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, per questa iniziativa. Il ministro ha elogiato gli sforzi dell'ambasciatore del Qatar in Libano, Mohammad Hassan Jaber Al-Jaber, per il suo aiuto nell'aiutare il Libano ad affrontare la grave minaccia del coronavirus. "Il Qatar ha recentemente fornito due ospedali da campo agli ospedali Al-Roum e Jeitaoui", ha aggiunto Hassan, osservando che lo Stato del Qatar è entusiasta dell'unità nazionale del Libano distribuendo equamente i suoi aiuti alle varie regioni. (Res)