Imprese: Scornajenchi (Terna), confermiamo la nostra guidance per il 2020

- Confermiamo la nostra guidance per il 2020. Così Agostino Scornajenchi, chief financial officer di Terna, durante la conference call organizzata con gli analisti a seguito della pubblicazione dei risultati della società al 30 settembre 2020, approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Con riferimento alla prevedibile evoluzione della gestione, la società ha sottolineato nel relativo comunicato stampa di non aspettarsi impatti significativi sull’attività del Gruppo a fronte della pandemia di Covid-19. (Ems)