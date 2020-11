Etiopia: Quartapelle (Pd), scongiurare guerra civile, l'Italia si attivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia si attivi per scongiurare una guerra civile in Etiopia, Paese che dopo la decisione dell'esercito federale di intervenire militarmente nella regione settentrionale dei Tigrè vede proseguire i combattimenti dallo scorso 4 novembre. E' la richiesta presentata dai deputati del Partito democratico (Pd) al ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, che oggi è stato chiamato a riferire in commissione Esteri sulla posizione italiana in merito agli ultimi sviluppi nel Paese del Corno d'Africa. "Abbiamo chiesto al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di adoperarsi con tutti i mezzi necessari per scongiurare una guerra civile che avrebbe effetti devastanti a livello umanitario e geopolitico", ha dichiarato Quartapelle, per la quale "serve un'impegno italiano costante, direi quotidiano, per mantenere la pace e la stabilità in Etiopia. Questo grande Paese - prosegue l'esponente dem - dopo essere stato per anni uno dei più stabili dell'area, rischia di sprofondare nel caos e di essere risucchiato nelle dinamiche di instabilità del Corno d'Africa". Lo scorso 4 novembre il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha annunciato l'inizio di operazioni militari nello stato settentrionale del Tigrè. L'offensiva è stata presentata come una risposta a un presunto attacco di poche ore prima, sferrato dalle forze armate legate al partito al potere nel Tigrè, il Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf), che secondo l'International crisis group può contare su almeno 250mila combattenti, tra paramilitari e milizie alleate", ha sottolineato Quartapelle. (segue) (Res)