Etiopia: Quartapelle (Pd), scongiurare guerra civile, l'Italia si attivi (2)

- Quartapelle ha aggiunto che fra Etiopia ed Italia "ci sono relazioni profonde, che danno all'Italia una grande possibilità di influire in maniera positiva rispetto a quello che sta accadendo". La deputata ha infine sottolineato "l'importanza strategica dell'Etiopia, cruciale nel corno d'Africa ma che fa parte di dinamiche più ampie del Golfo e del Mediterraneo allargato. Il perdurare dell'instabilità in un paese del genere rischia di avere effetti negativi anche nella lotta al terrorismo e nella gestione dei flussi migratori. E' importante che l'Italia intervenga a livello bilaterale, e non lasci solo il campo all'iniziativa europea, perché ogni volta che l'Italia non l'ha fatto, ogni volta che l'Italia si è dimostrata assente, è entrata la Turchia. L'abbiamo visto succedere altre volte - conclude Quartapelle - non vogliamo che si ripeta anche in Etiopia". (Res)